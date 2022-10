Thor: Love and Thunder, Christian Bale: "Il green screen è la definizione della noia"

Quest'anno Christian Bale si è unito al Marvel Cinematic Universe interpretando il villain Gorr il Macellatore di Dei in Thor: Love and Thunder, ma l'esperienza lavorativa è stata incredibilmente noiosa per via del green screen.

Un'immagine di Gorr

Pur ritenendo Gorr un personaggio intrigante, Christian Bale si è lamentato della monotonia sul set in una nuova intervista con GQ in cui ha dichiarato:

"Era la prima volta che lo facevo. la definizione del lavoro col green screen è noia. Ci sono bravi tecnici. Ci sono altri attori che sono più esperti di me. Ma come si fa a distinguere un giorno dall'altro? non si può. non riuscivo a distinguere un set dall'altro. mi dicevano 'Sei nel set numero tre'. 'E quale è?' 'Quello blu'. E poi mi dicevano 'ma ora sei sul set numero sette'. 'E quale è?' 'Quello blu'."

Christian Bale a Berlino: "La trasformazione in Vice? Il mio corpo grida: Non farlo più o morirai presto"

Bale, che spesso adotta il Metodo di recitazione per i suoi ruoli, ha detto di non aver fatto alcun tentativo di rimanere nel personaggio di Gorr tra una ripresa e l'altra:

"Sarebbe stato un tentativo pietoso farlo mentre sto cercando aiuto per infilare e togliere le zanne e spiegare che mi sono rotto un'unghia, o sto inciampando nella tunica."