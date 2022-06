Thor: Love And Thunder, Christian Bale: "Il film è divertente ma c'è una cosa che i fan non si aspettano"

Taika Waititi, il regista di Thor: Love And Thunder, viene spesso lodato per la sua brillante capacità di far ridere gli spettatori, ma secondo Christian Bale i fan resteranno stupiti quando vedranno che nel nuovo film c'è qualcosa che nessuno si aspetta dal franchise dell'MCU.

Nel prossimo blockbuster Marvel, Bale interpreta il malvagio Gorr e la storia del personaggio è molto più oscura e seria della trama che segue le avventure del Dio del tuono di Chris Hemsworth. Durante una conferenza stampa dello scorso fine settimana, Christian ha spiegato che la dicotomia tra la commedia e la tragedia è un aspetto del film che apprezza molto e che per i fan sarà una vera sorpresa.

"Taika, lo sappiamo, usa la musica e usa il suo grande senso dell'umorismo. C'è una sincerità e una componente emotiva assolutamente meravigliosa in questo. È un bel film. E penso che la gente si aspetterà che sia dannatamente divertente, e lo è, non fraintendetemi, ma è anche incredibilmente commovente, il che è sorprendente per me e lo sarà anche per gli spettatori", ha dichiarato Christian Bale.

Thor: Love and Thunder, ovviamente, è un tipo di film molto diverso dal solito anche per Bale visto che la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, che vede Bale nei panni di Bruce Wayne/Batman, non presenta molto umorismo. Proprio per questo motivo, probabilmente, l'attore si è detto colpito dalla capacità di Waititi di riuscire a bilanciare entrambi questi aspetti.