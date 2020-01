Thor: Love and Thunder, Christian Bale nel cast del film Marvel?

Il cinecomic Thor: Love and Thunder potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche l'attore Christian Bale, come rivelano nuove anticipazioni.

Thor: Love and Thunder sembra avrà tra i propri protagonisti Christian Bale, l'attore premio Oscar che starebbe concludendo le trattative con la Marvel, secondo alcune fonti vicine alla produzione del film.

La star sembra infatti interessata a tornare nel mondo dei cinecomic con Thor 4 dopo l'esperienza compiuta nell'iconico ruolo di Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Per ora i portavoce dei Marvel Studios non hanno commentato le indiscrezioni pubblicate da Collider o rivelato i dettagli relativi al ruolo che potrebbe essere affidato a Christian Bale nel film Thor: Love and Thunder che verrà diretto nuovamente da Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor.