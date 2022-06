Thor: Love and Thunder, Chris Pratt rivela che Taika Waititi ha ingannato per scherzo James Gunn

Chris Pratt ha raccontato che Taika Waititi con Thor: Love and Thunder ha ingannato James Gunn, in vista di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Taika Waititi ha fatto uno scherzo ai danni di James Gunn, come rivelato da Chris Pratt che ha recitatoin Thor: Love and Thunder insieme agli altri interpreti dei Guardiani della Galassia.

L'interprete di Star-Lord ha infatti raccontato al sito della Marvel che l'attenzione per la continuità ha permesso di dare vita a una situazione molto divertente.

Chris Pratt ha raccontato che Taika Waititi si è divertito a inserire in Thor: Love and Thunder degli elementi, come le capre Tanngnjóstr e Tanngrisnir, che James Gunn ha dovuto tenere in considerazione scrivendo la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3.

L'attore ha raccontato: "Voleva obbligare James a tenere delle capre. James doveva riprendere la storia da dove si era interrotta e ci ha fatti rimanere incastrati con delle capre spaziali".

Pratt ha ribadito: "Di solito i registi del MCU non si lasciano incollati a vicenda delle cose sullo sfondo, ma immagino che Taika segua le proprie regole... Vedrete che ci sono alcune cose che ha fatto e che penso fossero una specie di scherzo da fare a James Gunn. Si tratta di quella specie di mondo improvvisato dove scopri con che cosa puoi fare".

Il 6 luglio arriverà nei cinema italiani Thor: Love and Thunder, il nuovo film diretto da Taika Waititi in cui il supereroe interpretato da Chris Hemsworth si ritroverà a lottare contro un temibile villain affidato a Christian Bale. Al suo fianco potrà contare sulla presenza di Jane Foster (Natalie Portman), diventata Mighty Thor, Valkyrie (Tessa Thompson) e persino i Guardiani della Galassia guidati da Star-Lord (Chris Pratt).

Nel film appaiono anche delle guest star di alto livello come Russell Crowe e Matt Damon.