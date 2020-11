Thor: Love and Thunder, Chris Pratt sarà Star-Lord nel film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt a colloquio con Dave Bautista

Chris Pratt farà parte del cast di Thor: Love and Thunder nel ruolo di Star-Lord, il leader dei Guardiani della Galassia. A dare la notizia è Variety, dopo che alcuni mesi fa Vin Diesel (voce inglese di Groot) aveva suggerito che i Guardiani sarebbero apparsi nel quarto film dedicato al Dio del Tuono. Una scelta logica, dato che l'ultima volta che abbiamo visto Thor si faceva dare un passaggio dal team cosmico, affidando il regno di Asgard a Valchiria. Quella di Pratt è la prima conferma concreta, in attesa di quelle, molto probabili di Dave Bautista (Drax), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillan (Nebula), Diesel e Bradley Cooper (voce di Rocket in inglese).

Natalie Portman al San Diego Comicon

Thor: Love and Thunder è previsto per il 2022, e le riprese dovrebbero iniziare a gennaio in Australia, dove è stato girato anche il precedente Thor: Ragnarok. In cabina di regia ci sarà Taika Waititi, che sarà anche presente davanti alla macchina da presa nel ruolo di Korg, accanto agli altri interpreti Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valchiria), Chris Pratt (Star-Lord) e Christian Bale (il cui personaggio, presumibilmente un villain, non è ancora stato annunciato). La trama sarà in parte basata sulla storyline a fumetti scritta da Jason Aaron in cui Jane ottiene i poteri dell'ex-amato, il quale nel frattempo è divenuto indegno (non è ancora chiaro se la situazione sarà uguale anche nel film).

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e la sua Lady Thor: tutto quello che c'è da sapere

Il quarto film di Thor, inizialmente previsto per la fine del 2021, doveva essere il lungometraggio conclusivo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma a causa dei ritardi di produzione dovuti alla situazione sanitaria globale le date di uscita sono state rimaneggiate, dando lo slot finale a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I due film usciranno rispettivamente nel febbraio e nel marzo del 2022, la prima volta che due lungometraggi Marvel escono con poco più di un mese di distanza fra loro.