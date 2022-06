Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Non mostrare Thor nudo è un crimine contro l'umanità"

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, torna a parlare della fatidica scena di nudo del Dio del Tuono intravista nel trailer.

Il trailer più recente di Thor: Love and Thunder si conclude con il Thor di Chris Hemsworth che viene accidentalmente spogliato da Zeus. Secondo il regista Taika Waititi, non mostrare il Dio del Tuono nudo sarebbe un vero e proprio crimine contro l'umanità.

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

Taika Waititi ha rivelato a ComicBook che la scena di nudo di Thor era qualcosa che aveva in mente di fare sin dall'inizio della storia dello sviluppo del film:

"Sapevamo tutti che volevamo farlo fin dall'inizio. In realtà era nella prima bozza della sceneggiatura e anche Chris era d'accordo. Penso che se uno ha un corpo come Chris, anche lui capisce. Sarebbe solo uno spreco non mostrarlo".

Waititi ha rincarato la dose scherzando sul fatto che non avere la scena sarebbe stato un crimine perciò dovevano girarla per il bene del pubblico:

"Sarebbe un crimine contro l'umanità. dobbiamo pensare alle masse".

Thor: Love and Thunder, nudo integrale di Chris Hemsworth in vista nel film Marvel?

Non è certo una sorpresa il fatto che la scena di nudo stia alimentando la conversazione sui social media e abbia aggiunto ancora più eccitazione per l'uscita della nuova pellicola Marvel.

Thor: Love and Thunder vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie e Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che ora assume il ruolo di Mighty Thor e brandisce l'iconico Mjolnir. Anche il premio Oscar Christian Bale farà il suo ritorno nel genere dei supereroi nel ruolo del malvagio Gorr il macellatore di dei.

Thor: Love and Thunder, diretto ancora una volta da Waititi da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, uscirà nei cinema italiani il 6 luglio.