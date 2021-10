Eternals scavalca Thor: The Dark World, è il film MCU col punteggio più basso su Rotten Tomatoes

Ben prima dell'uscita nei cinema su vasta scala, Eternals scavalca Thor: The Dark World diventando il film dell'MCU col giudizio più basso su Rotten Tomatoes.

Eternals: un primo piano di Richard Madden

Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Al momento il film ha ottenuto una percentuale del 63% su Rotten Tomatoes, appena poco più della sufficienza secondo i votanti dell'aggregatore di recensioni, battendo un recordo poco felice. Con la sua percentuale scavalca Thor: The Dark World, fermo al 66%, diventando il film dell'MCU con la media più bassa di sempre.

Al momento questo punteggio riflette i giudizi dei critici americani. Non ci resta che attendere per scoprire se gli spettatori sovvertiranno il giudizio coi loro voti.

Nel frattempo una delle star del film, Kumail Nanjiani, ha la risposta pronta per i detrattori di Eternals. Alle critiche del film, che si concentrano in particolare sul cambio di orientamento sessuale di Phastos, il primo supereroe apertamente gay in un film Marvel, Nanjiani ha risposto via Twitter scrivendo: "Pare che abbiamo fatto arrabbiare le persone giuste." Il tweet è stato poi cancellato.

L'uscita italiana di Eternals è fissata al 3 novembre.