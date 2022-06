Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Ecco quando smetterò di interpretare questo ruolo"

Se chiedete alla star di Thor: Love and Thunder Chris Hemsworth fino a quando indosserà i panni di Thor, ecco come vi risponderà.

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder, l'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth ha rivelato fino a quando continuerà a vestire i suoi panni.

Era l'ormai lontano 2011 quando nelle sale approdava il primo film di Thor con protagonista Chris Hemsworth. Diretta da Kennerh Branagh, la pellicola rapresentava il primo oasso del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe, e chi poteva immaginare che oltre alle apparizioni del personaggio nei vari film corali, ne sarebbero altri tre di capitoli sulla sua storia.

Oggi, alla vigilia dell'arrivo di Thor: Love and Thunder, il quarto film della saga e il secondo diretto da Taika Waititi, Hemsworth rivela quando appenderà martello/ascia e stivaletti al chiodo ai microfoni di Deadline: "Lo continuerò a fare fino a qualcuno non mi dirà di andarmene. Adoro [questo ruolo]".

Ma adesso c'è anche un'altro Dio del Tuono in città, la Potente Thor di Natalie Portman... E chissà con il Multiverso quante altre Varianti potrebbero spuntare fuori. Come proseguiranno le avventure di Thor, e che parte avrà in esse Chris Hemsworth? Lo scopriremo solo al cinema.