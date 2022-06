Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth ha accettato di fare il film ad una condizione

Chris Hemsworth ha accettato di realizzare Thor: Love and Thunder ad una condizione: 'Se non avessero acconsentito probabilmente mi sarei ritirato dal Marvel Cinematic Universe'.

Chris Hemsworth ha rivelato di aver accettato di recitare in Thor: Love and Thunder ad una condizione: l'attore australiano, che attualmente può essere visto nel film prodotto da Netflix intitolato Spiderhead, interpreterà ancora una volta l'amatissimo supereroe nella prossima pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Hemsworth incarnerà il personaggio per la quarta volta dopo Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) e Thor: Ragnarok (2017). Chris, d'altro canto, ha rivelato che se non fosse stato per il ritorno del regista di Ragnarok, Taika Waititi, probabilmente non avrebbe accettato di recitare nel film.

"Non so se ne avrei fatto un altro se Taika non avesse detto di sì, senza di lui probabilmente mi sarei tirato indietro", ha dichiarato l'attore durante un'intervista rilasciata per Vanity Fair. "Aveva scritto questa bellissima sceneggiatura, una sorta di commedia stravagante, pazza e romantica ambientata nello spazio... era qualcosa che non avevo mai visto prima".

Chris Hemsworth, come accennato in precedenza, può attualmente essere visto nel film Netflix diretto da Joseph Kosinski: Spiderhead. Per quanto concerne Thor: Love and Thunder, l'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi era prevista inizialmente per il 5 novembre 2021, ma a seguito della pandemia di COVID-19 è stata posticipata prima al 18 febbraio 2022, poi al 6 maggio 2022 e infine all'8 luglio 2022 negli Stati Uniti e al 6 luglio in Italia.