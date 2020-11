Thor: Love and Thunder, si avvicina l'inizio delle riprese?

Secondo le ultime indiscrezioni, manca davvero poco all'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono.

A farlo pensare sarebbero dei recenti casting call apparsi in quel di Starnow, Australia, come segnalano anche Comicbook e The Direct.

Stando a quanto riportato, nonostante non sia direttamente specificato il titolo del progetto, si starebbero cercando "controfigure per i membri principali del cast in un noto film americano le cui riprese si terranno ai FOX Studios il prossimo anno". La location specifica sarebbe New South Wales, e le date indicate andrebbero da gennaio a giugno 2021. Inoltre, le descrizioni delle caratteristiche fisiche richieste coinciderebbero con quelle di Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

Queste informazioni, seppur non vi sono ancora conferme, si andrebbero ad accumulare alle altre già a nostra disposizione che vorrebbero l'inizio delle riprese proprio a gennaio.

Non solo, Christian Bale sarebbe già arrivato in Australia e potrebbe già essere sul set per i vari preparativi che precedono la fotografia principale, come allenamento e prove costume, ma lo stesso Hemsworth aveva recentemente parlato delle prime settimane del nuovo anno come data designata.

"In questo momento dovevo essere sul set di Thor, ma ovviamente le riprese sono state spostate. Inizierò a gennaio" aveva affermato in una precedente intervista.

Thor: Love and Thunder sarà scritto e diretto da Taika Waititi, e vedrà il ritorno dei citati Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman, oltre che l'aggiunta al cast di Christian Bale, il cui ruolo, al di fuori dell'essere un villain, rimane ancora un mistero.