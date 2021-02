Thor: Love and Thunder, uno dei più potenti Avengers comparirà in un cameo?

Il cast di Thor: Love and Thunder potrebbe essersi arricchito della presenza di uno dei più potenti Avengers che comparirà in un cameo.

Uno dei più potenti Avengers potrebbe comparire in un cameo in Thor: Love and Thunder. Il cameo, che sarebbe stato girato in questi giorni in Australia, riguarderebbe Captain Marvel, interpretata da Brie Larson.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

Nessuna conferma ufficiale, per il momento, al rumor pubblicato dal blog Crazy Days and Nights reports e rilanciato da Inverse. Nel blog si legge: "Questa attrice è un premio Oscar e una supereroina. Mentre le foto del set hanno incluso alcune star del film, la nostra attrice sta girando nel massimo riserbo per fare una sorpresa agli spettatori".

Se confermato il rumor, Thor: Love and Thunder e Captain Marvel 2 potrebbero essere uniti da un legame tematico che confermerebbe la fitta rete di collegamenti all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast del cinecomic ritroveremo Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman tornerà nel ruolo di Jane Foster, Jaimie Alexander sarà ancora Lady Sif, ritroveremo inoltre i Guardiani della Galassia Chris Pratt e Dave Bautista, Karen Gillen nel ruolo di Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr the God Butcher.

Thor: Love and Thunder è atteso nelle sale per il 6 maggio 2022.