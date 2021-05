Thor: il look di Chris Hemsworth era fonte di preoccupazione per Marvel per colpa di... Fabio

Il look di Chris Hemsworth nel primo Thor era troppo simile a quello del celebre modello italiano Fabio Lanzoni tanto da mettere in allarme il team Marvel.

I primi periodi dell'MCU sono stati pieni di grande incertezza e panico, come nel caso del film Thor del 2011, diretto da Kenneth Branagh, in cui il look del protagonista Chris Hemsworth ricordava troppo quello di Fabio Lanzoni, celebre modello italiano degli anni '80.

Secondo i creativi dei Marvel Studios, il look del Dio del Tuono Chris Hemsworth in Thor era troppo simile a quello di Fabio Lanzoni, un modello italiano che ebbe una grande carriera negli Stati Uniti negli anni '80. Questo particolare aneddoto è stato svelato di recente dal regista Kenneth Branagh a Yahoo. Branagh ricorda che sul set questo era un problema ricorrente, il team Marvel non voleva assolutamente che il personaggio di Thor ricordasse il modello Fabio.

Il regista spiega: "Il terrore serpeggiava. Mi dicevano 'Non lasciare che somigli a Fabio'. Sapevo che per Kevin Feige, Louis D'Esposito e Victoria Alonso Thor era determinante, dovevano trovare il modo giusto per farlo poi schierare con Tony Stark e Captain America. La Fase 1 dell'MCU doveva avere inizio".

Quella che sembra una futile preoccupazione da parte di Marvel, all'epoca era una questione fondamentale: per lanciare la fama del Dio del Tuono e rendere il personaggio il più possibile credibile, lo studio non poteva permettere che questo venisse confuso col fotomodello Fabio visto che sarebbe stato un futuro Avenger.