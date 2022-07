Thor, Chris Hemsworth ricorda: "Mio fratello Liam stava per rubarmi la parte"

Chris Hemsworth, durante un'intervista di Wired su Thor: Love and Thunder, ha parlato di quanto "fece schifo" la sua prima audizione per Thor, rivelando anche che suo fratello Liam stava quasi per rubargli il ruolo, sebbene sia stato poi ritenuto troppo giovane per la parte.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Inizialmente Marvel non aveva molti soldi a disposizione per l'ingaggio degli attori e, di conseguenza, ha scelto svariati interpreti semi-sconosciuti per poi trasformarli in delle vere e proprie star: una di queste stelle è Hemsworth che però ha rischiato di non diventare mai Thor a causa di suo fratello minore.

"Io avevo fatto schifo e mio fratello aveva fatto il provino e si era avvicinato molto ad ottenere il ruolo, erano solo cinque alla fine. I produttori però dicevano sempre: 'In verità è fantastico ma è un po' giovane'. Il mio manager quindi ha detto loro: 'Fermi tutti, sapete che ha un fratello maggiore', che ero io", ha spiegato la star.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Chris Pratt in una scena del film

"Così sono tornato, ho rifatto le mie audizioni e devo dire che avevo un atteggiamento diverso. Forse ero più motivato visto che il mio fratellino aveva catturato l'attenzione di tutti a differenza mia", ha concluso Chris Hemsworth. "Avevo anche fatto un paio di film tra quelle due audizioni, quindi avevo un po' più di esperienza e fiducia in quello che avrei fatto."