Thor 5 avrà un tono più cupo dei film di Taika Waititi, ecco chi potrebbe dirigerlo

La svolta comica di Taika Waititi nella rappresentazione di Thor ha diviso i fan. C'è chi ha apprezzato Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder e chi ha criticato aspramente il tono dei film, soprattutto del secondo, bocciando la visione del regista neozelandese. Adesso Marvel ha intenzione di tornare sui propri passi anticipando che Thor 5 avrà un tono più cupo e vedrà un nuovo regista al posto di Waititi. Di chi si tratta?

Niente è ancora certo, ma secondo lo scooper Daniel Richtman il nome verso cui si starebbero orientando i Marvel Studios sarebbe quello di Gareth Edwards, regista che ha una certa esperienza in fatto di blockbuster avendo diretto Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story e il recente The Creator.

Questi rumor vanno presi con le molle per adesso. Quel che è certo è Taika Waititi non sarà coinvolto in Thor 5 anche per via dei numerosi progetti che lo vedono coinvolto, tra cui un film su Star Wars.

Il ritorno di Chris Hemsworth

Per quanto riguarda Chris Hemsworth, l'attore australiano ha dichiarato di recente: "Sento che probabilmente dovremmo chiudere il capitolo se mai lo facessi di nuovo, capite cosa intendo? Penso che il mio ritorno sarebbe giustificato dal finale della storia, ma questa è una mia opinione che non si basa su quanto anticipato da Marvel. C'è la nascita di un eroe, il viaggio di un eroe, e poi la morte di un eroe. Sono in questa fase? Chi lo sa".

I Marvel Studios devono ancora annunciare ufficialmente Thor 5, perciò non ci resta che attendere per saperne di più.