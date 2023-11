Thor 5, Taika Waititi: 'Non sarò coinvolto, se Marvel vuole vedere altri registi sono contento'

Taika Waititi ha confermato a Business Insider che non sarà coinvolto in Thor 5, quantomeno per i prossimi sei anni. Dopo aver diretto Thor: Ragnarok (2017) e Thor: Love and Thunder (2022), Waititi vuole dedicarsi ad altro. In realtà per il momento un quinto film su Thor non è attualmente nella lista dei prossimi progetti della Marvel, anche se il personaggio è ancora centrale all'interno del MCU e potrebbe presto fare ritorno.

Natalie Portman e Taika Waititi al San Diego Comicon

Quando gli è stato chiesto del possibile sviluppo di Thor 5, rumor circolato qualche settimana fa, Taika Waititi ha risposto: "Non so se è accurato. So che non sarò coinvolto... mi concentrerò su altri film per i quali ho firmato."

Tutti i progetti di Taika Waititi

Mentre attendiamo l'uscita italiana del dramedy sportivo Chi segna vince, in sala dall'11 gennaio, Waititi conferma di aver una serie di progetti in via di sviluppo, compreso il famigerato film di Star Wars a cui serve il tempo necessario per decollare. "Sta ancora maturando", ha spiegato. "Lo sto scrivendo."

Ma tra i film in arrivo c'è anche l'adattamento per il grande schermo della graphic novel di Alejandro Jodorowsky The Incal, che Waititi vuole realizzare, così come un adattamento del romanzo di Kazuo Ishiguro Klara e il sole. Waititi ha dichiarato a Business Insider che quest'ultimo titolo sarà probabilmente il suo prossimo film. Al centro della storia un robot programmato per prevenire la solitudine e il crepacuore tra gli adolescenti.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine del film

"Quindi saranno passati sei, sette anni prima che sia disponibile", ha aggiunto Taika Waititi. "Immagino che un altro Thor verrà realizzato molto prima, se verrà realizzato... Ma amo la Marvel, amo lavorare con loro. Adoro Chris Hemsworth".

Il regista premio Oscar assicura di non essere preoccupato per una sua eventuale sostituzione e spiega: "Non penserei mai a un tradimento. La nostra è una relazione aperta, se vogliono vedere altre persone sono contento. Un domani tornerei comunque a letto con loro."