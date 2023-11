Thor 5: Chris Hemsworth ha già proposto il sostituto perfetto per Taika Waititi

Chris Hemsworth ha già proposto il sostituto perfetto per Taika Waititi in Thor 5. Sebbene si sappia ancora poco sul sequel, è già stato confermato che Waititi non tornerà alla regia del film dopo aver diretto Thor: Ragnarok nel 2017 e Thor: Love and Thunder nel 2022. Nel frattempo Chris Hemsworth ha rivelato chi gli piacerebbe vedere alla regia e ha dichiarato che vorrebbe vedere il prossimo capitolo sul dio del tuono prendere una direzione completamente nuova e originale.

In particolare, durante un'intervista a Vanity Fair, Hemsworth ha espresso la sua ammirazione per George Miller, noto per aver ideato e diretto la saga cinematografica di Mad Max. "Mi trovo in un punto della mia vita in cui incontro diversi registi e ogni volta mi chiedo 'È con lui che voglio passare le mie giornate? Quattro o cinque mesi di riprese, le conferenze stampa, possibili nuove riprese e così via?'. Quindi, se mi dovrò allontanare dalla mia famiglia e dai miei figli, dovrà essere per un'esperienza positiva, costruttiva e collaborativa. Ho girato con George Miller il nuovo prequel di Mad Max: Fury Road, e ho detto al mio agente: 'È così che voglio lavorare, con qualcuno è gentile, collaborativo e interessante" ha dichiarato l'attore di Thor.

Del resto Hemsworth aveva già confessato che girare con con George Miller Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, era stata la miglior esperienza della sua intera carriera.

Inoltre Thor 5 per George Miller potrebbe esorcizzare un'opportunità mancata per il suo cinecomic stroncato sul nascere. Stiamo parlando del progetto del 2007, Justice League Mortal, che avrebbe riunito per la prima volta la squadra di supereroi della DC sul grande schermo (prima della nascita del DC Extended Universe) sotto la regia di Miller.

Le condizioni di Chris Hemsworth per riprendere i panni di Thor

Durante un'intervista di qualche mese fa per Entertainment Weekly, Hemsworth aveva già dichiarato che sarebbe tornato per un altro film da solista su Thor solo ad alcune condizioni: "Non voglio tornare a interpretare Thor finché la gente non sarà così entusiasta da sgranare gli occhi quando mi vedrà apparire sullo schermo nei panni di quel personaggio. Se il pubblico vorrà vederlo e se ci sarà qualcosa da raccontare che sia eccitante e divertente, allora va bene. Mi è piaciuto molto poter reinventare quel personaggio più volte. Mi piacerebbe provare a capire come potremmo reinventarlo di nuovo rendendolo un pò più imprevedibile".