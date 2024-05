Thor 5 vedrà l'arrivo di un conflitto tra Dei vecchi e nuovi e il ritorno di Jane Foster? [RUMOR]

Nonostante l'accoglienza controversa riservata al quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, Marvel sembra convinta che il personaggio di Chris Hemsworth abbia ancora delle frecce al suo arco, tanto da farlo tornare in un quinto capitolo. Per il momento niente è confermato, ma secondo rumor recenti Thor 5 vedrà il profilarsi di un conflitto tra Dei vecchi e nuovi e vedrà il ritorno di Jane Foster e Heimdall.

A diffondere le voci in questione è l'account X Marvel Updates in un post in cui si legge:

"THOR 5 parlerà di Thor che cerca di prevenire una guerra tra New Asgard e Omnipotence City. Jane Foster e Heimdall torneranno. Nel film verranno introdotti nuovi Dei".

Secondo quanto anticipato, in Thor 5 il personaggio di Chris Hemsworth agirà come un pacificatore piuttosto che come un semplice castigamatti. Apparentemente, la sua missione sarà quella di impedire a Omnipotence City e New Asgard di impegnarsi in una vera e propria guerra tra Dei.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una foto del film

Chi farà ritorno in Thor 5?

Non è ancora certo se rivedremo l'australiano Chris Hemsworth con indosso il mantello di Thor, ma ufficialmente il suo personaggio è ancora parte integrante dell'MCU.

Anche se niente è confermato, con lui potrebbero fare ritorno in un nuovo lungometraggio standalone Korg e Valkyria, che è diventata un'importante alleata per il Dio del Tuono. Thor: Love and Thunder ha visto il ritorno di Jaime Alexander nei panni della guerriera asgardiana Sif e anche lei è una candidata papabile a ricomparire anche nel quinto capitolo a fianco dei preannunciati Jane Foster e Heimdall.

Molto probabilmente Thor sarà visto a fianco della figlia adottiva Love, interpretata dalla figlia reale di Chris Hemsworth, India Hemsworth. Ma naturalmente, la preoccupazione più significativa dei fan riguarda il possibile ritorno di Loki. Il dio sbarazzino di Tom Hiddleston emergerà dal Multiverso per riconciliarsi finalmente con suo fratello? Le possibilità sono infinite e non vediamo l'ora di scoprire che cosa riserva la sorte all'amato personaggio.