Furiosa, Chris Hemsworth pensa che il prequel di Mad Max sia 'la miglior esperienza della sua carriera'

Chris Hemsworth è uno dei protagonisti del film Furiosa, progetto prequel di Mad Max con star Anya Taylor-Joy, e l'attore ha lodato l'esperienza sul set.

Il film diretto da George Miller vedrà la star australiana nel ruolo del malvagio signore della guerra Dementus.

L'esperienza della star di Thor

In un'intervista rilasciata alla versione britannica di GQ, Chris Hemsworth ha ora dichiarato parlando di Furiosa: "Nella prima settimana di prove con George Miller, all'improvviso si è riaccesa la mia energia creativa".

L'attore ha sottolineato: "Si è trattato senza dubbio della miglior esperienza della mia carriera e di qualcosa di cui mi sento incredibilmente orgoglioso. Mi ha fatto pensare, non è il lavoro che è stancante, è il tipo di lavoro e di come sono coinvolto nel progetto e se rappresenta una sfida nei modi giusti".

Furiosa, Charlize Theron sul casting di Anya Taylor-Joy: "Non riesco a pensare a un'attrice migliore"

Il cast del prequel

Nel cast del film ci saranno Anya Taylor-Joy nella parte avuta da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, oltre a Tom Burke, Angus Sampson, Nathan Jones, Daniel Webber, Lachy Hulme, e Quaden Bayles.

Il film seguirà quello che accade alla protagonista quando si ritrova tra le mani del malvagio Dementus, ritrovandosi anche alle prese con Immortan Joe. I due tiranni sono infatti in guerra per avere il potere, mentre Furiosa dovrà sopravvivere e trovare la strada di casa.

George Miller ha scritto la sceneggiatura insieme a Nico Lathouris. Il film arriverà nei cinema il 24 maggio 2024.