Robert Downey Jr non è d'accordo con Chris Hemsworth: 'Thor è il più complesso tra gli Avengers'

Robert Downey Jr ha rivelato di non essere d'accordo con Chris Hemsworth quando critica Thor e l'evoluzione del supereroe nei vari film del Marvel Cinematic Universe.

L'attore australiano, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, ha infatti condiviso la sua frustrazione nell'interpretare il dio del tuono.

La frustrazione del figlio di Odino

Avengers: Age of Ultron - I profili di Thor, Tony Stark e Steve Rogers

Chris Hemsworth aveva spiegato che alle volte si sentiva come se fosse un addetto alla sicurezza per gli altri membri degli Avengers, sottolineando che leggeva le battute degli altri personaggi e pensava fossero migliori delle sue e più divertenti.

L'interprete di Thor aveva spiegato: "Pensavo: 'Cosa sta facendo il mio personaggio?. Era sempre una questione di: 'Hai indossato la parrucca. Hai i muscoli. Hai il costume. Dove è la saetta?'. Sì, sono parte di questa cosa grande, ma sono probabilmente piuttosto sostituibile".

Robert Downey Jr. non è però d'accordo: "Per prima cosa, Thor come personaggio è stato davvero complicato da adattare: ci sono molti limiti impliciti. Ma lui e Ken Branagh hanno capito come trascendere, rendere in qualche modo possibile immedesimarsi in lui, ma al tempo stesso è una divinità".

La star di Iron Man ha quindi spiegato che, secondo lui, Thor ha la psiche più complessa di tutti gli Avengers, avendo intelligenza, gravitas, ma anche "controllo, fuoco e gentilezza".

Robert ha inoltre lodato il lavoro compiuto dal collega nell'interpretare l'evoluzione del supereroe in film come Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War ed Endgame.