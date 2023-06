Tyler Rake 2, Chris Hemsworth svela l'allenamento per il film: 'Dovevo essere più atletico rispetto a Thor'

L'attore ha dovuto recuperare una forma fisica necessaria per affrontare le riprese del sequel Netflix.

Chris Hemsworth ha raccontato di aver dovuto svolgere un allenamento intenso per prepararsi alle riprese di Tyler Rake 2, soprattutto dopo la fine del suo lavoro in Thor: Love and Thunder.

"Avevo bisogno di essere molto più atletico", ha dichiarato Hemsworth a Yahoo Entertainment, in quella che inizialmente sembra un'affermazione del tutto assurda visto il suo feed Instagram ricco di video dedicati al fitness. Su queste pagine date un'occhiata alla recensione di Tyler Rake 2.

Hemsworth si è poi spiegato meglio: "Ero reduce dal film Thor, in cui molti dei miei allenamenti erano concentrati sul body building, sul modellamento del corpo". Ma interpretare il mercenario "rock 'em sock 'em" di Tyler Rake 2, ha richiesto una serie di abilità diverse, più indirizzate alla resistenza fisica per tenere il passo con le lunghe riprese dei combattimenti corpo a corpo che il regista Sam Hargrave aveva previsto per la sua star.

Tyler Rake 2, Chris Hemsworth sugli stunt: "Sono i più difficili che abbia mai dovuto affrontare"

"Ho fatto molto più allenamento cardio, molta più funzionalità, movimento e flessibilità", ha proseguito Hemsworth a proposito del suo diverso allenamento rispetto a Thor. "E poi abbiamo girato per 12-14 ore al giorno, oltre alle prove dopo il lavoro e nei fine settimana. La preparazione consisteva nell'immergersi il più possibile nelle prove e nelle coreografie degli stunt".