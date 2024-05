Chris Hemsworth odia indossare i mantelli: 'Sono scomodi. Essere un supereroe è così prevedibile'

In attesa di vederlo nei panni del villain in Furiosa, Hemsworth ha parlato delle regole dei supereroi al cinema

Nel corso di una recente intervista, Chris Hemsworth è apparso piuttosto contento di non interpretare il ruolo dell'eroe in Furiosa: A Mad Max Saga.

Il film d'azione vede Hemsworth nei panni del cattivo Dementus, un signore della guerra sociopatico che strappa la protagonista dalla sua casa da bambina. Si tratta di un ruolo molto lontano da quello del supereroe Marvel Thor, che Hemsworth ha interpretato in quattro film standalone e nei crossover con gli Avengers. È proprio per questo che l'attore era desideroso di interpretare questa parte.

"Sì, è stato un vero e proprio allontanamento, ed è stato bello. Stavo per dire che è stato bello non indossare un mantello, ma... ho indossato un mantello anche in questo film", ha dichiarato Hemsworth a Entertainment Weekly. "Ed è rosso, o comunque diventa rosso alla fine. L'assurdità della cosa".

Furiosa: A Mad Max Saga - Chris Hemsworth in una scena del film

Il fatto di indossare un mantello in Furiosa non è stato "inserito per fare intenzionalmente un paragone con Thor", ha sottolineato Hemsworth, "ma l'ho trovato meraviglioso: interpretare il cattivo, trasformarsi e abitare una fisicità completamente diversa è stato molto divertente. Mi è piaciuto molto. Ed è stata la vera attrattiva di questo ruolo".

Le regole dei supereroi

L'attore ha aggiunto che, pur volendo collaborare con George Miller, un altro punto di forza di Furiosa è stato il desiderio di "sporcarsi davvero le mani ed essere disordinato, brutto, violento e caotico, piuttosto che rinchiudersi nella scatola un po' prevedibile del supereroe. Ci sono un sacco di regole a cui bisogna attenersi. Con questo film ho potuto ignorarle, il che è stato bello".

Furiosa, Chris Hemsworth sul Dr. Dementus: "È un personaggio malvagio e complicato"

La co-star di Hemsworth, Anya Taylor-Joy, gli ha quindi chiesto: "Dopo anni passati a indossare i mantelli, sono davvero fastidiosi?", con l'attore che ha ammesso di odiarli: "Li odio. Sono così poco pratici", ha risposto Hemsworth.