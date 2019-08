Thor 4, Taika Waititi smentisce: "Non ho finito la sceneggiatura!"

Thor 4 arriverà nei cinema nel 2021 e il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha smentito ufficialmente le voci che sostenevano avesse già concluso lo script del nuovo cinecomic.

Il filmmaker, commentando su Twitter una notizia legata al suo lavoro per Thor: Love and Thunder, ha dichiarato in modo ironico: "Oh, è fantastico! Non smetto mai di sorprendermi da solo! (la pagina del titolo è completa)".

Taika Waititi ha quindi smentito senza troppi problemi le notizie apparse online che sostenevano avesse già delineato la storia al centro del quarto capitolo delle avventure cinematografiche del supereroe interpretato dall'attore Chris Hemsworth.

Ecco il tweet del regista:

Oh that's cool!! I never cease to surprise me!

(the title page is complete) https://t.co/wSMzolKVbY — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 23 agosto 2019

Thor: Love and Thunder sarà il sequel di Thor: Ragnarok, arrivato nelle sale nel 2017, e durante il San Diego Comic-Con è stato annunciato che Natalie Portman riprenderà il ruolo di Jane Foster e sarà una versione al femminile di Thor. Nel cast, oltre a Hemsworth, ci sarà anche Tessa Thompson nel ruolo di Valkyrie.

La storia dovrebbe basarsi sul fumetto The Mighty Thor di Jason Aaron, in cui Jane ottiene i poteri di Thor.

I fan devono attendere il 5 novembre 2021 per assistere al ritorno dell'eroe nei cinema.