This Is Spinal Tap: il sequel in lavorazione, confermato il ritorno di Rob Reiner e del cast

Il mockumentary rock di Rob Reiner This Is Spinal Tap avrà un sequel, confermato il ritorno del regista e del cast.

Annunciato a sorpresa il sequel del cult del 1984 This Is Spinal Tap. il regista Rob Reiner tornerà a occuparsi della pellicola musicale insieme alle star Michael McKean, Christopher Guest e Harry Shearer.

Una scena del film This is Spinal Tap

Secondo Variety, l'obiettivo di Rob Reiner è far uscire il sequel a marzo 2024, in modo da celebrare il quarantennale dell'originale This is Spinal Tap. Secondo quanto anticipato, il film sarà nello stile di The Last Waltz di Martin Scorsese, un documentario-concerto che segue il tour d'addio del gruppo rock americano-canadese The Band.

Il sequel vedrà la presenza di veri musicisti, anche se ancora non sono stati annunciati i nomi di coloro che parteciperanno al progetto. Il film originale - che ha debuttato nel marzo 1984 - era un mockumentary che raccontava la vita e il tour americano dell'immaginaria band heavy metal inglese Spinal Tap. Nella pellicola, Rob Reiner interpretava il documentarista Martin "Marty Di Bergi", mentre Michael McKean vestiva i panni di David St. Hubbins, cantante e chitarrista della band composta anche dal chitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest) e dal bassista Derek Smalls (Harry Shearer).

I dialoghi di This Is Spinal Tap sono per lo più improvvisati, e il team avrebbe girato dozzine di ore di contenuti mai diffusi.

This Is Spinal Tap si è rivelato un successo di critica, ma non di pubblico. Tuttavia, la sua uscita in home video ha catturato l'attenzione degli appassionati e nel 2002 il film ha fatto il suo ingresso nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso dopo essere stato ritenuto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".