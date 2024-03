This Is Spinal Tap 2: Fran Drescher nel cast del sequel del film cult

L'attrice Fran Drescher riprenderà in This Is Spinal Tap 2 il ruolo avuto nel film cult degli anni '80, svelati i nuovi arrivi nel cast.

Nel cast di This Is Spinal Tap 2 ci sarà anche Fran Drescher, la star della serie La Tata e presidente del sindacato SAG-AFTRA.

Il progetto è un sequel del cult arrivato nelle sale nel 1984 e nelle ultime ore la produzione ha svelato ulteriori nomi coinvolti nelle riprese.

Gli interpreti del sequel

Una scena del film This is Spinal Tap

Nel cast di This Is Sequel Tap ci saranno nuovamente i protagonisti Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer.

Nel sequel di This is Spinal Tap, l'attrice Fran Drescher riprenderà il ruolo di Bobbi Flekman.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Don Lake (The Bonnie Hunt Show), John Michael Higgins (Best in Show), Jason Acuña (Jackass), Nina Conti (Family Tree), Griffin Matthews (The Flight Attendant), Kerry Godliman (After Life), Chris Addison (Veep), il comico Brad Williams e il musicista Paul Shaffer.

Tra i cameo - oltre a quelli già annunciati di Questlove, Trisha Yearwood, Elton John, Paul McCartney e Garth Brooks - ci saranno poi quelli di Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers, e di Lars Ulrich, fondatore dei Metallica.

La storia raccontata nel film

Al centro della trama ci sarà la band Spinal Tap impegnata a riunirsi dopo una pausa di 15 anni per un ultimo concerto.

Il primo film raccontava la vita e il tour americano dell'immaginaria band heavy metal inglese Spinal Tap. Nella pellicola, Rob Reiner interpretava il documentarista Martin "Marty Di Bergi", mentre Michael McKean vestiva i panni di David St. Hubbins, cantante e chitarrista della band composta anche dal chitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest) e dal bassista Derek Smalls (Harry Shearer).