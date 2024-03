This is Sequel Tap: le riprese del sequel del mockumentary cult sono iniziate

Le riprese di This Is Sequel Tap, sequel del mockumentary cult degli anni '80, sono iniziate a New Orleans e la produzione ha annunciato le guest star coinvolte.

Il cast e la troupe sono infatti impegnati a New Orleans e Rob Reiner è impegnato dietro la macchina da presa, oltre a riprendere il ruolo di Martin "Marty" DiBergi.

Il via alla produzione

Nel cast di This Is Sequel Tap ci saranno nuovamente i protagonisti Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer.

Tra i cameo del sequel di This is Spinal Tap ci sono invece Questlove, Trisha Yearwood, Elton John, Paul McCartney e Garth Brooks.

Al centro della trama ci sarà la band Spinal Tap impegnata a riunirsi dopo una pausa di 15 anni per un ultimo concerto.

Il successo del film originale

Nel 2002 This is Spinal Tap, diretto dallo stesso regista di Harry, ti presento Sally, ha fatto il suo ingresso nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso dopo essere stato ritenuto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".

Il film raccontava la vita e il tour americano dell'immaginaria band heavy metal inglese Spinal Tap. Nella pellicola, Rob Reiner interpretava il documentarista Martin "Marty Di Bergi", mentre Michael McKean vestiva i panni di David St. Hubbins, cantante e chitarrista della band composta anche dal chitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest) e dal bassista Derek Smalls (Harry Shearer).