This Is Spinal Tap 2 , Rob Reiner: 'Gireremo a febbraio, Paul McCartney ed Elton John appariranno nel film'

Rob Reiner annuncia la data di inizio delle riprese del sequel di This Is Spinal Tap e anticipa la presenza di alcune leggende musicali.

Il regista Rob Reiner ha svelato la data di inizio delle riprese di This Is Spinal Tap 2, sequel del suo cult del 1984. Secondo quanto rivelato dal regista al podcast RHLSTP With Richard Herring, le riprese del mockumentary rock inizieranno a febbraio e il film vedrà la partecipazione delle leggende della musica Paul McCartney, Elton John e Garth Brooks. Questi ultimi si uniranno alla band heavy metal fittizzia degli Spinal Tap.

Recensione This is Spinal Tap (1984)

This is Spinal Tap

Il film originale - che ha debuttato nel marzo 1984 - era un mockumentary che raccontava la vita e il tour americano dell'immaginaria band heavy metal inglese Spinal Tap. Nella pellicola, Rob Reiner interpretava il documentarista Martin "Marty Di Bergi", mentre Michael McKean vestiva i panni di David St. Hubbins, cantante e chitarrista della band composta anche dal chitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest) e dal bassista Derek Smalls (Harry Shearer).

McKean, Shearer, Guest e Reiner, torneranno a interpretare i loro ruoli originari. Si dice che il sequel imiterà lo stile di L'ultimo valzer di Martin Scorsese, il leggendario film-concerto che documentava il tour di addio del gruppo rock The Band.

Nel 2002 This is Spinal Tap, diretto dallo stesso regista di Harry, ti presento Sally, ha fatto il suo ingresso nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso dopo essere stato ritenuto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".