The Young Pope 2: John Malkovich è il Papa sul set a Roma (FOTO)

Foto dal set di The Young Pope 2, John Malkovich arriva in Vaticano nei panni del Papa in The New Pope.

John Malkovich ha fatto la sua comparsa per le strade di Roma in versione Papa sul set di The Young Pope 2. Hanno preso il via nella Capitale le riprese della seconda stagione di The Young Pope, acclamata serie firmata da Paolo Sorrentino.

Ieri mattina John Malkovich è arrivato in piazza San Pietro a bordo di una papamobile nera, salutato da centinaia di fedeli che lo hanno accolto sventolando fiori gialli, come testimonia la fotogallery pubblicata da Repubblica. L'attore si trova a Roma per girare la seconda stagione della serie televisiva ideata da Paolo Sorrentino, che si intitolerà The New Pope, ma per il momento non si hanno informazioni sulla storia, avvolta nel massimo riserbo.

John Malkovich finto Papa per le riprese di 'The new Pope' - FOTO e VIDEO: In via della Conciliazione si girano sequenze della nuova serie di Sorrentino https://t.co/AcwGtRNHGf pic.twitter.com/0NZZLkTRIW — Roberta Cretella (@CretellaRoberta) March 28, 2019

VIDEO | "The New Pope", a San Pietro si gira la seconda stagione della serie di Sorrentino https://t.co/km8DrZIYer @LaStampa pic.twitter.com/wkVx7bjIul — La Stampa TV (@LaStampaTV) March 28, 2019

The New Pope racconterà gli eventi ambientati dopo quanto mostrato in The Young Pope, John Malkovich affiancherà Jude Law che, nella prima stagione, ha interpretato il ruolo di Lenny Belardo, ovvero Pio XIII, il primo papa americano della storia, mentre Malkovich interpreterà il nuovo pontefice. La nuova produzione originale Sky, HBO e CANAL+ è composta da otto episodi, tutti diretti da Paolo Sorrentino.

Nel cast della seconda stagione di The Young Pope ci saranno anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Maurizio Lombardi. La seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano è scritta dal filmmaker italiano in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

