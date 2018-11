Sky Originals: arriva il canale dedicato a film e serie tv originali!

Era il 10 novembre 2008 quando su Sky Cinema 1 andava in onda la prima puntata di Romanzo Criminale - La serie, il primo titolo di lunga serialità prodotto da Sky che ha contribuito a cambiare i paradigmi delle serie tv italiane. Sono passati esattamente 10 anni e per celebrare questo anniversario, dal 24 novembre al 21 dicembre si accenderà il canale evento Sky Originals, 24 ore su 24 sul canale 111 di Sky, interamente dedicato alle serie, i film e i documentari prodotti da Sky in questi 10 anni. Tutti i titoli trasmessi dal canale sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione "Sky Originals".

La giornata inaugurale del canale, sabato 24 novembre, sarà dedicata a Romanzo criminale - La serie: dalle 8.45 sarà possibile vedere tutta d'un fiato la prima stagione con la maratona dedicata. Inoltre, sabato 1° dicembre alle 14 e alle 20.45, andrà in onda lo speciale Romanzo Criminale - 10 anni dopo dedicato a quest'iconica produzione Sky, in cui il regista Stefano Sollima e gli attori protagonisti Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Alessandro Roja e Daniela Virgilio raccontano come è cambiata la loro vita dopo la serie culto. In prima serata, ogni sabato sera alle 21.15 su Sky Originals gli episodi della seconda stagione.

Domenica 25 novembre a farla da padrona sarà invece Gomorra - La Serie, serie Sky di successo italiano e internazionale, venduta in oltre 190 territori: dalle 10.20 la maratona della prima stagione della serie che ha fatto conoscere al grande pubblico il talento di Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristina Donadio, Cristiana Dell'Anna, solo per citarne alcuni. E ogni domenica, in prima serata alle 21.15 su Sky Originals le stagioni successive, con gran finale lunedì 17 dicembre con la maratona della terza stagione dalle 13.35.

Sul canale anche le altre serie e mini-serie italiane prodotte da Sky apprezzate da pubblico e critica: in ordine cronologico, Nel nome del male (2009), Moana (2009), Faccia d'angelo (2012), In Treatment (2013-2017), 1992 (2015), Dov'è Mario? (2016), The Young Pope (2016), The Comedians (2017), 1993 (2017), The Generi (2018), Il Miracolo (2018).

A queste si aggiungono le serie originali europee di Sky andate in onda su Sky Atlantic e Sky Uno: The Last Panther (2015), Fortitude (2015-2018), Le avventure di Hooten & The Lady (2017), Tin Star (2017), Babylon Berlin (2017), Britannia (2018), Patrick Melrose (2018) e Save me (2018).

Non mancheranno i film prodotti per Sky Cinema: in ordine cronologico, Un Natale per due (2011), Un Natale con i fiocchi (2012), Amore oggi (2014), In fondo al bosco (2015), Piuma (2016), Indizi di felicità (2017), Monolith (2017) e Tafanos (2018). Saranno, inoltre, presenti anche le ultime quattro storie de I delitti del BarLume (2013-2018), in attesa delle nuove storie in programma le sere di Natale e di Capodanno su Sky Cinema Uno.

Completano il palinsesto di Sky Originals i film d'arte di Sky, campioni d'incasso nei cinema italiani e nel mondo - Firenze e gli Uffizi (2015), San Pietro e le Basiliche Papali di Roma (2016), Raffaello - il Principe delle Arti (2017) e Caravaggio - l'Anima e il Sangue (2018) -, e una selezione dei migliori documentari originali trasmessi da Sky Atlantic nel ciclo "Il Racconto del Reale", tra cui The Disunited States of America (2017) e Ignoto 1 - Yara, DNA di un'indagine (2017).