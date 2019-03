The New Pope: Jude Law in versione cantante al compleanno del costumista

The New Pope ha riunito sul set l'attore Jude Law e il regista Paolo Sorrentino che hanno festeggiato il costumista Luca Canfora con un party che ha permesso all'attore britannico di dimostrare anche le sue doti vocali in versione cantante.

Il team della serie, una collaborazione tra HBO e Sky, si è riunito per celebrare il collega alla galleria d'arte di via Urbana nel rione Monti dove c'è stato spazio per canti e balli.

Jude Law, dopo qualche minuto di sorpresa per la reazione degli ospiti che speravano di ottenere un selfie o girare video ricordo, si è rilassato e ha sorpreso i presenti cantando i classici della musica italiana Tu vuo fa l'Americano e O' sarracino", passando poi alla hit dei Beatles Hey Jude.

Tra gli ospiti della serata organizzata dal produttore Umberto Massa e dal costumista Carlo Poggioli, c'erano anche Elena Sofia Ricci, Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano e Viola Prestier.

Lo chef del locale ha proposto specialità della cucina napoletana e giapponese, servendo poi la torta e portando lo spumante per celebrare il festeggiato.

Ecco alcune foto e dei video condivisi sui social media: