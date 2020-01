The Witcher: la showrunner spiega perché a prima stagione ha solo otto episodi

The Witcher è stata letteralmente divorata dagli spettatori, ma la showrunner ha spiegato il motivo per cui la prima stagione ha solo otto episodi. Molti utenti Netflix durante il periodo di natale si sono inoltrati nel mondo fantasy creato da Andrzej Sapkowski tra magie, mostri e avventure al seguito, ideale ovviamente, di Geralt di Rivia, desiderando di più.

Otto episodi non hanno saziato il pubblico che, in attesa di una seconda stagione, ha perciò cercato di saziare la sua 'fame' sia attraverso il videogioco, l'acclamato Witcher 3 di Projekt RED, sia leggendo direttamente i romanzi. La scelta di mantenere un numero ridotto di episodi, però, è una precisa scelta narrativa da parte della produzione. I libri da cui la serie è tratta sono sei quindi non è certo per mancanza di storie che la serie Netflix si interrompe bruscamente alla fine della prima stagione.

La showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha motivato la scelta rispondendo a un fan su Reddit: "Il numero di episodi si basa sulla storia che stiamo raccontando. Quando si inizia una serie, e non si sa se sarà un successo, più episodi in genere significa che si possono spendere meno soldi per ogni episodio. Quindi sapevamo che questa non era la strada migliore da percorrere e otto ci sembrava il numero perfetto".

Anche la seconda stagione seguirà uno schema simile e vedrà i creatori dello show impegnati a scegliere quali parti delle opere di Andrzej Sapkowski non solo verranno trasposte sullo schermo, ma saranno anche divertenti da vedere, seguendo la stessa politica che ha visto prendere gli aspetti più importanti da un libro e poi da un altro attraverso una struttura narrativa in cui la cronologia si intreccia, si sovrappone o mostra dei flashback.

Interpretata da Henry Cavill, The Witcher è diventata in brevissimo tempo una delle serie di maggior successo di Netflix tanto che ancor prima del rilascio della prima serie nella piattaforma streaming è stata annunciata una seconda stagione che andrà in produzione nel 2021.