The Witcher: la stagione 3 già in fase di scrittura?

Secondo alcuni rumor, la terza stagione di The Witcher sarebbe già in fase di scrittura anche se Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo dello show.

WitcherCon ha svelato finalmente la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix il 17 dicembre. Adesso apprendiamo un'ulteriore novità che riguarda lo show: la terza stagione sarebbe già in fase di scrittura.

Il report è stato diffuso da Redanian Intelligence. La scrittura della nuova stagione sarebbe già in corso nonostante non ci siano stati ancora annunci ufficiali sul rinnovo da parte di Netflix. L'universo di The Witcher prosegue, dunque, con successo la sua espansione.

Ad agosto è in arrivo su Netflix l'anime The Witcher: Nightmare of the Wolf; è inoltre in lavorazione The Witcher: Blood Origin, serie prequel live-action in uscita nel 2022. Se il rumor di Redanian Intelligence sarà confermato, seguirà una terza stagione di The Witcher seguita da nuovi progetti in forma di videogame.

The Witcher 2 - Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

Ecco la sinossi della seconda stagione di The Witcher: convinto che la vita di Yennefer sia finita nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di sé.