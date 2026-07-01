La Promessa anticipazioni 2 luglio: Martina dice addio al Palazzo per partire con Jacobo

Martina, stanca dei continui scontri con Catalina e del clima insostenibile a Palazzo, prende una decisione radicale: abbandonare tutto e partire con Jacobo verso una nuova vita lontano dal passato.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 2 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, Martina arriva a un punto di rottura definitivo con la sua vita a Palazzo. Logorata dai continui conflitti con Catalina e dal senso di esclusione che la perseguita, la ragazza comprende di non avere più spazio in quel posto. A darle una via d'uscita è Jacobo, che le propone una fuga lontano da tutto. Una scelta impulsiva ma inevitabile, che segnerebbe un addio doloroso e forse irreversibile alla famiglia e alle sue radici.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo aver bloccato la vendita delle quote, Manuel passa alla fase successiva: sfruttare il suo bluff economico per spingere Leocadia a cedere definitivamente le sue quote dell'azienda. Per finanziare l'operazione prima che la nobildonna scopra l'inganno, il Marchesino deve accelerare i contatti con Don Pedro Farré e ottenere il denaro necessario a liquidarla. Se il piano funzionasse, l'hangar sarebbe salvo, ma la stabilità della famiglia rimarrebbe comunque a forte rischio.

I duri rimproveri scambiati con Don Alonso, che Manuel ha accusato di vigliaccheria nei confronti di Leocadia, lasciano strascichi pesantissimi. L'idea di avere il padre come nemico giurato fa soffrire immensamente il giovane Luján, rischiando di privarlo della lucidità necessaria per portare avanti le trattative d'affari. A correre in suo soccorso è Enora. Notando il suo profondo tormento, la ragazza sprona Manuel a riconciliarsi con il Marchese, ricordandogli che la famiglia viene prima di tutto e che affrontare Leocadia senza la pace in casa si rivelerà una missione impossibile.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni: Martina dice addio a Palazzo Luján

Martina, stanca dei continui e dolorosi litigi con Catalina, capisce che l'armonia familiare è ormai distrutta per sempre. Il rifiuto totale della cugina di perdonarla per le vecchie offese e l'ostinazione di Catalina nel voler attuare la sua rivoluzione agraria a ogni costo hanno creato un clima invivibile. Sentendosi esclusa, giudicata e senza più un ruolo a Palazzo, la ragazza decide che è il momento di tagliare i ponti.

Voltando le spalle alle dinamiche ereditarie e ai consigli legali che aveva chiesto ad Angela, Martina resta fermamente decisa a partire con Jacobo. La prospettiva di una nuova vita lontano dai veleni de La Promessa e dalle mire del Barone de Valladares sembra l'unica via di salvezza. Jacobo si rivelerà il porto sicuro che ha sempre cercato o questa fuga improvvisa nasconde nuove insidie?

Angela e Curro ritrovano la serenità dopo l'arresto del Capitano Lorenzo

L'allontanamento del Capitano in manette per alto tradimento ha rimosso l'ostacolo più grande e pericoloso della tenuta. Nel frattempo, Angela e Curro godono finalmente di un po' di pace dopo l'arresto di Lorenzo, assaporando giornate prive di ansie, ricatti e sguardi intimidatori. La paura di subire ritorsioni immediate sembra essersi dissolta insieme alla carrozza militare di Fuentes.

Forti del loro legame indissolubile, i due innamorati ricominciano a fare progetti concreti per il loro futuro insieme. Sebbene la caccia all'assassino di Jana resti una ferita aperta nel cuore di Curro, la presenza di Angela gli dà la forza di guardare avanti. La coppia inizia a sognare una quotidianità normale, lontana dalle manipolazioni di Leocadia. Ma quanto durerà questa idilliaca quiete prima che la promessa di vendetta di Lorenzo torni a bussare alla porta?