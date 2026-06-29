Le 7 serie HBO che hanno cambiato la televisione e che ancora oggi meritano di essere viste

Da Game of Thrones a I Soprano, passando per True Detective e Veep: queste produzioni hanno ridefinito il modo di raccontare storie sul piccolo schermo e continuano a essere un punto di riferimento ancora oggi.

Quando si parla di serialità televisiva di qualità, pochi marchi possono vantare il prestigio costruito da HBO negli ultimi trent'anni. Ben prima che lo streaming trasformasse il modo di guardare le serie TV, l'emittente americana aveva già rivoluzionato il settore, dimostrando che il piccolo schermo poteva offrire produzioni ambiziose, autoriali e cinematografiche tanto quanto i grandi blockbuster.

Molte delle sue opere non sono soltanto diventate dei cult, ma hanno cambiato il linguaggio della televisione, aprendo la strada a un'intera generazione di serie moderne. Eccone sette che continuano a essere considerate imprescindibili.

Ancora oggi queste sette produzioni rappresentano il meglio di ciò che HBO ha saputo offrire. Ognuna ha lasciato un'impronta diversa, ma tutte hanno contribuito a trasformare la televisione in un mezzo capace di raccontare storie con la stessa ambizione, profondità e qualità del grande cinema. Ancora oggi restano visioni praticamente obbligatorie per chiunque voglia capire come si è evoluta la serialità moderna.

The Wire

Partita quasi in sordina, The Wire è diventata con il tempo una delle opere più celebrate della storia della televisione. Ambientata a Baltimora, racconta il rapporto tra criminalità, istituzioni, politica, scuola e forze dell'ordine attraverso una narrazione corale che evita facili eroi o cattivi.

The Wire: una scena

La serie ha dimostrato come un crime drama potesse trasformarsi in un'analisi sociale estremamente complessa, influenzando profondamente il modo di costruire racconti seriali realistici e stratificati.

Sex and the City

Anche se oggi alcuni aspetti della serie vengono riletti con maggiore spirito critico, Sex and the City resta uno dei prodotti più influenti della fine degli anni Novanta.

Sex and the City con le protagoniste

Seguendo la vita sentimentale e professionale di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, la serie ha mostrato che un racconto interamente guidato da protagoniste femminili poteva conquistare pubblico e critica, contribuendo ad ampliare la rappresentazione delle donne nella televisione mainstream e dando vita a un franchise che continua ancora oggi con sequel e spin-off.

Curb Your Enthusiasm

Con il suo umorismo basato sull'imbarazzo e sulle situazioni quotidiane, Curb Your Enthusiasm ha rivoluzionato la comicità televisiva.

La locandina di Curb your enthusiasm

Larry David interpreta una versione romanzata di sé stesso in una serie che ha fatto dell'improvvisazione uno dei suoi punti di forza. Gran parte dei dialoghi nasceva infatti direttamente sul set, rendendo ogni episodio incredibilmente spontaneo e contribuendo a influenzare molte sitcom moderne che hanno abbandonato schemi più tradizionali.

Il trono di spade

Poche serie hanno avuto l'impatto culturale di Il trono di spade. L'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin ha riportato il fantasy al centro della cultura pop, dimostrando che il genere poteva attirare un pubblico enorme se sostenuto da una produzione di altissimo livello.

Il trono di spade: una scena

Battaglie spettacolari, personaggi memorabili e colpi di scena hanno trasformato ogni stagione in un evento mondiale, aprendo la strada a numerosi adattamenti fantasy arrivati negli anni successivi.

True Detective

Con la prima stagione, True Detective ha ridefinito il concetto stesso di miniserie antologica.

L'interpretazione di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, unita a una regia fortemente cinematografica e a un'atmosfera cupa e filosofica, ha dimostrato che la televisione poteva competere senza complessi con il cinema d'autore.

True Detective: una scena

Il successo della serie ha inoltre rilanciato il formato antologico, permettendo a ogni stagione di raccontare una storia autonoma con nuovi personaggi e nuovi interpreti di primo piano.

I Soprano

Per molti resta ancora oggi la miglior serie televisiva mai realizzata. I Soprano ha cambiato per sempre il modo di costruire un protagonista, mettendo al centro della narrazione un boss mafioso profondamente contraddittorio.

I Soprano: una scena della serie

Tony Soprano è violento, manipolatore e spietato, ma anche incredibilmente umano. La complessità psicologica del personaggio ha aperto la strada a tutti gli antieroi televisivi arrivati negli anni successivi, da Walter White a Don Draper, trasformando radicalmente il concetto di protagonista nelle serie moderne.

Veep

Tra le commedie politiche più brillanti mai realizzate, Veep ha dimostrato come la satira potesse essere feroce, intelligente e perfettamente contemporanea.

La serie segue la vicepresidente - e successivamente presidente - Selina Meyer, interpretata da una straordinaria Julia Louis-Dreyfus, in un susseguirsi di crisi politiche, scandali e battute al vetriolo. Con la sua scrittura rapidissima e il ritratto cinico del potere, Veep ha ridefinito la commedia politica moderna, diventando un modello per numerose produzioni successive e confermando ancora una volta la capacità di HBO di innovare qualsiasi genere decidesse di affrontare.