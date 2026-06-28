Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno: Stella salva Eduardo mettendosi contro Angelo, Anna si rifà viva

Si apre una nuova settimana, per i protagonisti di Un Posto al Sole. La soap tiene compagnia al pubblico di Rai Tre da tre decenni, e quest'anno ha già festeggiato con la presenza di Whoopi Goldberg guest star e la realizzazione di alcune puntate speciali in Calabria.

Nell' episodio di lunedì 29 giugno ricomparirà Anna, che si rifarà viva con Alberto; Stella invece, cercherà di fermare Angelo per salvare Eduardo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie; l'appuntamento è tutte le sere, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele è tormentato dai sensi di colpa per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini. Eduardo non ha preso parte al colpo perché non era d'accordo, mentre Angelo, ormai con le spalle al muro, è stato costretto a seguire il piano di Grillo per incastrare il fratello di Rosa. Alberto intanto, sta cercando di riprendere la sua quotidianità, ma continua ad essere perseguitato dal ricordo di Anna.

Intanto Massaro, in vista dell'appuntamento con Bice, si è lasciato sopraffare dall'ansia, arrivando a vivere momenti di vero panico.

Anticipazioni 29 giugno: Stella salva Eduardo mettendosi contro Angelo, Anna si rifà viva

Un posto al sole: Eduardo

Stella prova fino all'ultimo a convincere Angelo a tirarsi indietro dal piano di Grillo per incastrare Eduardo, ma davanti alla sua ostinazione, Stella proverà in tutti i modi ad aiutare Sabbiese e si troverà costretta a prendere una decisione sofferta. Nel frattempo Anna torna finalmente a mettersi in contatto con Alberto: ma la ragazza, misteriosa come sempre, sembra nascondere qualcosa. Cosa la spinge davvero a rifarsi viva dopo tanto tempo?

Veniamo infine a Mariella. La vigilessa teme che l'ansia di Sergio continui a sabotare il suo rapporto con Bice e inizia a pensare che la coppia abbia bisogno di un aiuto esterno.