Un Posto al Sole, anticipazioni 2 luglio: anche Rosa scopre la verità su Eduardo

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico da ben trent'anni. Dopo tanto tempo, Damiano scoprirà la verità sulla doppia vita di Eduardo che, dopo aver provato a redimersi, è tornato ai furti. Venirlo a sapere, manderà Renda su tutte le furie: naturalmente, nell' episodio di giovedì 2 luglio, Damiano racconterà presto tutto a Rosa che rimarrà altrettanto sconvolta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutte le sere, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano ed Eduardo riescono a sfuggire alla trappola di Grillo, ma se la fuga porta sì il poliziotto ad aiutare l'amico, gli permette anche di scoprire tutta la verità sul coinvolgimento di Sabbiese nella banda dei furti alle villette. Furioso, Damiano decide di chiudere ogni rapporto con Eduardo ed è pronto a raccontare a Rosa ciò che ha scoperto. Intanto Diego, sempre più frustrato dalla vicinanza tra Lorenza e Fausto, si sfoga con Ida, alimentando i sospetti di Raffaele sulla profonda crisi della loro relazione.

Anticipazioni 2 luglio: anche Rosa scopre la verità su Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

La rottura tra Eduardo e Damiano è reale: Renda non ha nessuna intenzione di giustificare l'amico, specie dopo essere stato sulle sue tracce per mesi, dando la caccia alla banda di Stella. Damiano racconta tutto a Rosa che, a dir poco sconvolta dalle rivelazioni del compagno riguardo il fratello, deciderà di affrontarlo di persona.

Nel frattempo Grillo cerca vendetta; furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano vuole la sua rivalsa, e a farne le spese potrebbe essere Stella.

Veniamo infine alla crisi tra Ida e Diego, ormai completamente in balia del pensiero di Lorenza. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego gli confiderà i suoi tormenti sentimentali.