The Witcher: la serie Netflix è la più richiesta al mondo!

Dopo soli due mesi dal suo lancio sulla piattaforma Netflix, The Witcher resta la serie più vista e richiesta al mondo, diventata in poco tempo molto popolare.

Arrivata su Netflix lo scorso dicembre, The Witcher si rivela ancora la serie tv più popolare al mondo, tra le più amate della piattaforma streaming, con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt che ha appassionato milioni di fan.

L'incontro tra Renfri e Geralt

Come comunicato da Business Insider, la società Parrot Analytics ha annunciato che The Witcher è ancora al primo posto delle serie tv più cercate e viste al mondo, battendo serie molto amate come The Mandalorian: "The Witcher è la serie TV più richiesta a livello globale su tutte le piattaforme negli ultimi 30 giorni (dal 14 gennaio al 12 febbraio)"

Nonostante, secondo i dati, il pubblico degli Stati Uniti sia diminuito notevolmente, in tutto il mondo The Witcher, basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski, infatti nella classifica locale la serie ricopre il terzo posto, dopo Stranger Things e The Mandalorian, che risulta primo al momento. The Witcher, però, riscuote ancora tantissimo successo nel resto del mondo, come ha fatto fin da subito.

Parrot Analytics attribuisce gran parte del successo di The Witcher alla sua ambientazione fantasy e, soprattutto, al fatto che sia ispirata a una famosa serie di videogame amati in tutto il mondo. Nella serie, oltre a Henry Cavill, un cast diventato molto popolare, composto da Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer (Triss).

Le riprese della seconda stagione di The Witcher hanno preso ufficialmente il via, ancora non si conosce la data di pubblicazione dei nuovi episodi su Netflix.