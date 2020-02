The Witcher 2: al via le riprese, nuova foto di Henry Cavill nei panni di Geralt

Le riprese della seconda stagione di The Witcher 2 hanno preso ufficialmente il via, nel frattempo spunta in rete una foto di Henry Cavill nei panni di Geralt che si ripara dalla pioggia sul set della prima stagione.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher 2 hanno preso ufficialmente il via, nel frattempo spunta in rete una foto dal set di Henry Cavill nei panni di Geralt che si ripara dalla pioggia durante la lavorazione della prima stagione.

Sono molti i fan in fibrillazione in attesa dei nuovi episodi e ora abbiamo la conferma ufficiale, la seconda stagione di The Witcher entra in lavorazione a due mesi dalla messa in onda della prima stagione su Netflix.

Il plot della nuova stagione è ancora top secret, anche se la showrunner Lauren S. Hissrich ha anticipato i primi dettagli sui social nel suo filo diretto coi fan. Ciò che sappiamo per adesso è che la seconda stagione di The Witcher sarà più compatta e abbraccerà un arco di tempo inferiore a quello narrato nei primi 10 episodi, che ha confuso i fan costringendo Netflix a diffondere una timeline ufficiale di The Witcher per aiutare il pubblico a raccapezzarsi. Questo non significa però che non ci saranno altri flashback.

Nel frattempo il regista Marc Jobst, che ha diretto due episodi della prima stagione, ha diffuso via social una foto dal set di Henry Cavill con indosso il costume di Geralt di Rivia che si protegge dalla pioggia battente con l'aiuto della crew. La foto è stata condivisa in risposta a un'immagine di Lauren S. Hissrich sul set in cui mostrava un arcobaleno.

