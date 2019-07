The Witcher: "La serie Netflix non adatterà i videogiochi" ribadisce la showrunner

La showrunner di The Witcher ha chiarito una volta per tutte che la serie Netflix non adatterà i videogiochi, neppure in futuro.

La showrunner di The Witcher l'ha ribadito ancora: la serie Netflix, in arrivo nei prossimi mesi, non adatterà i videogiochi sviluppati da CD Project RED, ma prenderà in considerazione solo i romanzi del polacco Andrzej Sapkowski.

Chi sta seguendo con curiosità le notizie legate a The Witcher, una delle serie tv più attese dell'anno, lo sa già bene, ma tutte le domande in merito che sono state poste alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich durante il San Diego Comic-Con 2019, devono averle fatto capire che c'era ancora bisogno di ribadirlo. E così, in un'intervista con il magazine The Wrap, la Hissrich è stata davvero chiara: "Non adatteremo i videogiochi", neppure quando il materiale dei libri sarà concluso. Questo, ha dichiarato una volta per tutte, non è assolutamente nei piani di Netflix.

The Witcher: Henry Cavill nella prima foto ufficiale

Il che suona anche come un invito velato a lasciar lavorare il team in modo tranquillo, nell'attesa, certo, che il pubblico si pronunci su questa prima stagione (ora in fase di post-produzione) una volta che sarà arrivata su Netflix: "Posso pensare solo ad una stagione alla volta, e sono già molto agitata per questo, se dovessi pensare a cosa succederà dopo mi esploderebbe la testa" ha dichiarato candidamente Lauren Schmidt Hissrich. "Se qualcuno vuole sapere cosa potrebbe accadere nella stagione 7, penserei anzitutto che spero di arrivarci! Poi, se la serie televisiva dovesse andare avanti così a lungo da terminare addirittura il materiale originale dei libri, oggi posso solo dire che di certo non saremo noi a dare una nuova interpretazione della saga videoludica di The Witcher".

Composta da otto episodi, The Witcher si è mostrata ufficialmente proprio durante lo scorso weekend in occasione del panel al San Diego Comic-Con 2019. Le puntate della serie Netflix - che, ora lo sappiamo con certezza, adatteranno i romanzi di Andrzej Sapkowski - si concentreranno sui cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt di Rivia, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.