The Witcher: le riprese della stagione 2 stanno per ripartire

Le riprese della seconda stagione di The Witcher potrebbero riprendere non appena gli studi inglesi di Arborfield metteranno a punto le nuove misure sanitarie.

Dopo oltre due mesi di pausa, a breve Netflix potrebbe far ripartire le riprese della seconda stagione di The Witcher. La conferma arriva dal direttore degli Arborfield Studios inglesi, Bob Terry, il quale ha confermato che lo studio finalizzerà le misure di sicurezza da applicare sul set nelle prossime due settimane per poi dare luce verde alla serie tv.

Geralt alle prese con una kikimora

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono state interrotte a marzo, quando Netflix ha chiuso Arborfield per via dell'emergenza sanitaria globale. Ora, dopo la pubblicazione delle linee guida sanitarie per i set, i principali studios inglesi stanno per riavviare le produzioni. Se The Witcher rientrerà a pieno regime nelle prossime settimane, i nuovi episodi potrebbero essere ultimati in tempo per la pubblicazione sulla piattaforma streaming nel 2021.

In un'intervista a GamesRadar+ a dicembre, la showrunner Lauren S. Hissrich ha descritto la seconda stagione come "molto più focalizzata" e "concentrata" rispetto alla prima stagione. I nuovi episodi di The Witcher vedranno l'arrivo di un nuovo strigo e altri personaggi, uno dei quali interpretato da Kristofer Hivju de Il trono di spade, mentre l'interprete di Peaky Blinders Paul Bullion vestirà i panni di Lambert, uno dei personaggi più amati dei videogame.

The Witcher, la recensione del finale di stagione: la serie Netflix si chiude con uno sguardo al futuro