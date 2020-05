The Witcher: un nuovo strigo in arrivo nella stagione 2

Si preannuncia l'arrivo di un nuovo strigo nella seconda stagione di The Witcher, la new entry della serie Netflix sarebbe un personaggio originale, assente dai romanzi.

Le riprese di The Witcher sono in stand-by, ma nuove anticipazioni sulla serie fantasy Netflix svelano l'arrivo, nella stagione 2, di un nuovo strigo. Come anticipa Redanian Intelligence, il personaggio in questione non farebbe parte dei romanzi da cui la serie è tratta, ma sarebbe stato creato appositamente per lo show.

Henry Cavill nei panni di Geralt

La seconda stagione di The Witcher vedrà dunque l'arrivo di Hemrik, uno strigo che farà la sua comparsa nella dimora di Geralt of Rivia, Kaer Morhen. A interpretare il personaggio sarà l'attore e stuntman Joel Adrian.

Tra i nuovi arrivi della seconda stagione ci saranno anche il veterano Vernon Dobtcheff, ingaggiato per il ruolo di un anziano elfo, l'attrice di teatro Alina Ilin, anche lei nel ruolo di un'elfa, Lesley Ewen, che interpeterà un nuovo personaggo di nome Meena Coppercloth, e Scarlett Maltman in un ruolo ancora inedito.

The Witcher: secondo una teoria la vera Ciri non ha ancora incontrato Geralt

Cirilla nella prima stagione dello show

Alla fine della prima stagione di The Witcher, Geralt trova Ciri. La serie lascia intendere che i due si recheranno a Kaer Morhen per l'inverno, come accade nei romanzi di Andrzej Sapkowski. A confermare questa ipotesi le foto dal set di The Witcher diffuse prima dello stop dovuto all'emergenza sanitaria globale. Questi indizi lascerebbero intendere che la seconda stagione adatterà gli eventi de Il sangue degli elfi, in cui Ciri viene addestrata da Geralt e dagli altri maestri cacciatori dell'antica fortezza.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix.