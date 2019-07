The Witcher: prime foto ufficiali e poster della serie Netflix!

The Witcher sta arrivando: le prime foto ufficiali e il poster sono stati appena diffusi da Netflix e dai suoi protagonisti attraverso i canali social.

Henry Cavill è ufficialmente il Geralt of Rivia di Netflix nel primo poster - accompagnato dalla frase: "I peggiori mostri sono quelli che creiamo" - e nelle immagini ufficiali. Insieme a lui compaiono per la prima volta come personaggi di The Witcher anche Anya Cholatra nei panni di Yennefer e Freya Allan in quelli di Ciri. La serie tv, tra le più attese del 2019, dovrebbe debuttare su Netflix nel corso del 2019, probabilmente nel mese di dicembre, ma la piattaforma al momento non ha diffuso date ufficiali, neppure in occasione della pubblicazione delle immagini.

Locandina di The Witcher

The Witcher: una foto promozionale della serie

The Witcher: un'immagine promozionale della serie

The Witcher: Freya Allan in un'immagine della serie

The Witcher: Henry Cavill in un'immagine della serie

The Witcher: un'immagine promozionale

The Witcher: un'immagine della serie

The Witcher: un primo piano di Henry Cavill

La serie fantasy The Witcher sarà composta da 8 episodi. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia (Henry Cavill) è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il resto del cast comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.