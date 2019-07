The Witcher: Netflix svela l'aspetto del cavallo Roach

Netflix continua a stuzzicare i fan di The Witcher con la prima foto di Roach, il fidato destriero con cui il protagonista Geralt di Rivia condivide ogni avventura.

L'immagine è stata diffusa attraverso la pagina Twitter della piattaforma, che per l'occasione ha svelato di aver ricevuto innumerevoli richieste da parte dei futuri spettatori, "preoccupati" per aver visto in foto già molti personaggi della serie The Witcher ma non ancora Roach, che occupa un posto particolare nel cuore dei fan in quanto non ha mai lasciato solo Geralt, non nel passaggio dai libri al videogioco, e naturalmente non lo farà neppure nello show targato Netflix.

Nella foto, quello insieme a Roach è ovviamente Henry Cavill ma non c'è dubbio che, almeno in questo caso, gli occhi siano tutti per il cavallo.

You begged, we delivered. Here’s your first look at Roach! #TheWitcher pic.twitter.com/Ll3LWtWcg7 — NX (@NXOnNetflix) 16 luglio 2019

The Witcher, serie tv, tra le più attese del 2019, sarà composta da 8 episodi e dovrebbe esordire già alla fine del 2019. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia (Henry Cavill) è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il resto del cast comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.

Netflix ha già annunciato che fornirà maggiori dettagli sulla sua serie tv al San Diego Comic-Con, in programma nella città californiana dal 18 al 21 luglio.