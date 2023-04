The Witcher: Henry Cavill nel poster della terza stagione Netflix, domani il trailer

Netflix ha condiviso un primo poster della terza stagione della serie annunciando l'arrivo del trailer per domani.

Netflix ha diffuso in rete il primo poster ufficiale della Stagione 3 di The Witcher, l'ultima che vedrà Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia, dato che dalla stagione successiva verrà sostituito da Liam Hemsworth.

Nel lanciare il poster ufficiale, Netflix ha anche svelato che gli appassionati della serie fantasy dovranno pazientare fino a domani per poter vedere il primo trailer ufficiale della nuova stagione.

Per il colosso dello streaming sarà l'occasione per testare il livello di fedeltà degli abbonati e dei fan di questa saga, data la deludente accoglienza ricevuta lo scorso Natale dallo spin-off The Witcher: Blood Origin.

Sicuramente gli appassionati non si faranno sfuggire questi ultimi episodi con Henry Cavill protagonista, dato che sarà l'ultima occasione per vederlo nei panni di Geralt Di Rivia. Bisognerà vedere in che modo il pubblico reagirà alla sua uscita di scena e se questa verrà motivata anche a livello narrativo.

The Witcher 3: Henry Cavill avrà "l'uscita di scena più eroica", la promessa della showrunner

Al momento la terza stagione di The Witcher non ha ancora una data di uscita, ma è previsto che arrivi su Netflix entro il 2023. Con ogni probabilità, domani dovremmo ricevere maggiori dettagli sui piani di distribuzione della terza stagione, quindi restate sintonizzati per saperne di più.