The Witcher: Henry Cavill svela la sua nuova attività durante l'auto-isolamento (FOTO)

Le riprese di The Witcher sono in pausa a causa dell'epidemia di Coronavirus e la star Henry Cavill ne approfitta per dedicarsi a un'attività inedita durante l'auto-isolamento.

La star di The Witcher, Henry Cavill, è bloccato a casa in auto-isolamento come gran parte della popolazione mondiale: l'attore inglese svela in una foto la sua nuova attività di questo periodo di riposo forzato.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Netflix ha deciso di fermare la produzione della seconda stagione di The Witcher a causa del crescete rischio causato dalla diffusione della pandemia di Coronavirus. Adesso, invece di girare spettacolari sequenze di duelli cappa e spada, Henry Cavill è bloccato a casa come il resto della crew. L'attore ha svelato in una foto su Instagram la sua attività preferita del momento: la cucina.

Il divo inglese mostra con orgoglio una pagnotta realizzata durante questo periodo di clausura, accompagnata dalle parole "pagnotta da isolamento". A quanto pare la cucina, e in special modo la panificazione, lo stanno aiutando a passare il tempo in attesa che la lavorazione di The Witcher riprenda.

Purtroppo al momento non è dato sapere se questa pausa forzata causerà uno slittamento nell'uscita dei nuovi episodi su Netflix visto che, tra l'altro, la piattaforma streaming non ha annunciato ancora la data di uscita ufficiale. I fan fremono in attesa di buone notizie dal fronte fantasy.