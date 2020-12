The Witcher: tutti i grugniti di Geralt di Rivia in un video

Un irresistibile video raccoglie tutti i grugniti di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, versioni internazionali comprese.

Nuovo regalo a tema The Witcher da parte di Netflix. Per celebrare "Witchmas", la piattaforma streaming ha diffuso un video che raccoglie tutti i grugniti di Geralt di Rivia, protagonista dello show interpretato da Henry Cavill.

Tecnicamente, il video contiene anche parti di dialogo (in varie lingue), ma il vero divertimento sta nel vedere le varie versioni di Geralt, doppiato in lingue diverse, grugnire tutte allo stesso modo.

Al momento sono disponibili su Netflix The Witcher: A Look Inside the Episodes e Making The Witcher, documentari dedicati allo show la cui prima stagione, composta da otto episodi, è anch'essa disponibile sulla piattaforma in attesa dell'arrivo della nuova stagione, prevista per il 2021.

The Witcher: la showrunner svela l'imbarazzante retroscena dell'audizione di Anya Chalotra

La prima stagione di The Witcher racconta la storia dei cacciatori di mostri, noti come witcher, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher (strigo) che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.