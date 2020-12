The Witcher: la showrunner svela l'imbarazzante retroscena dell'audizione di Anya Chalotra

Anya Chalotra è una delle protagoniste di The Witcher, la fortunata serie tv Netflix, e la showrunner Lauren S. Hissrich ha condiviso una simpatica e imbarazzante storia su di lei durante le audizioni.

Anya Chalotra e il suo personaggio Yennefer di Vengerberg rubano spesso e volentieri la scena in The Witcher al protagonista Henry Cavill, ma la showrunner Lauren S. Hissrich ha raccontato un imbarazzante episodio accaduto durante le audizioni, che dimostra come l'attrice sia una vera e propria diva.

Per congratularsi con Anya Chalotra dopo la vittoria del Breakout STARmeter Award di IMDb proprio per The Witcher, Lauren S. Hissrich ha condiviso su Twitter un breve episodio divertente, affermando che l'attrice ha sempre avuto uno spirito da diva:

"Ho raccolto i pezzi masticati della sua mela dal pavimento della sala delle audizioni, con suo totale imbarazzo. È sempre stata una star."

Un ricordo divertente e, sicuramente, ironico quello fatto dalla showrunner dello show Netflix, che è molto orgogliosa della vittoria di Anya Chalotra, uno degli astri nascenti di questo periodo visto il grande successo ottenuto nell'ultimo anno. Con The Witcher, infatti, l'attrice è diventata molto celebre, conquistando il pubblico con il suo personaggio, la maga Yennefer di Vengerberg, membro più giovane della Loggia delle Maghe nonché grande amore di Geralt di Rivia.

La giovane star tornerà insieme a Henry Cavill nella seconda stagione della serie, attualmente in lavorazione in Inghilterra. Ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix The Witcher.