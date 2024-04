The Witcher 5 sarà l'ultima stagione della serie Netflix, Liam Hemsworth nel video e nelle foto del table read

Le riprese degli episodi della stagione 4 di The Witcher sono iniziate, come svelano le prime foto e un video, e Netflix ha annunciato che la storia di Geralt si concluderà con il capitolo 5.

Netflix ha annunciato, con un video e alcune foto, l'inizio della produzione della stagione 4 di The Witcher, che avrà come star Liam Hemsworth e, per l'occasione, ha aggiornato i fan svelando che la prossima, la numero 5, sarà l'ultima.

Il nuovo interprete di Geralt di Rivia appare sorridente insieme agli altri membri del cast mentre sono impegnati nel table read, scoprendo così insieme cosa accadrà ai personaggi grazie agli script firmati dagli autori.

Due stagioni per concludere la storia

Le ultime stagioni di The Witcher saranno un adattamento dei restanti libri di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, e, secondo i produttori, offriranno un'epica e soddisfacente conclusione al grande successo fantasy firmato Netflix.

Dopo l'addio di Henry Cavill, il protagonista delle puntate sarà Liam Hemsworth, mentre nel cast ci sono anche Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey rispettivamente nei ruoli di Yennefer di Vengerberg, la Principessa Cirilla di Cintra e Jaskier.

La showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato: "È con enorme orgoglio che iniziamo a girare la penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, che comprende alcune nuove emozionanti aggiunte, guidato da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski ad un'epica conclusione. Non sarebbe la nostra serie se non spingessimo la nostra famiglia di personaggi al loro limite massimo - aspettate di vedere come la storia finirà".

Da dove riprenderà la storia della serie

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsider in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Tra gli interpreti dei prossimi episodi ci sono poi la star Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng'er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), e Safiyya Ingar (Keira).

Il team di autori è composto da Schmidt Hissrich, Tania Lotia, Rae Benjamin, Troy Dangerfield, Matthew D'Ambrosio, Javier Grillo-Marxuach, Clare Higgins e Mike Ostrowski.

Le prime due puntate, delle otto previste nella quarta stagione, sono state dirette da Sergio Mimica-Gezzan, e le successive sono firmate da Tricia Brock, Alex Garcia Lopez e Jeremy Webb.