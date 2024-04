The Witcher 4: Liam Hemsworth è ancora più muscoloso di Henry Cavill mentre si prepara a diventare Geralt

Le riprese di The Witcher 4 sono ormai imminenti e, come sappiamo, al ritorno su Netflix non troveremo più il volto familiare di Henry Cavill nei panni di Geralt Di Rivia. Con la fine della terza stagione, Cavill è stato sostituito da Liam Hemsworth, che si sta preparando fisicamente per essere all'altezza della situazione.

Come verrà inserito il nuovo Geralt nella storia, per adesso non è dato sapere. Sono in molti a scommettere che non verrà fornita nessuna spiegazione per il cambiamento, ma nel frattempo Liam Hemsworth si sta allenando duramente, come dimostra la foto in palestra che lo vede ancor più muscoloso del suo predecessore Henry Cavill.

Liam Hemsworth non sarà l'unica new entry nel cast di The Witcher 4, sono in arrivo anche Sharlto Copley nel ruolo di Leo Bonhart, James Purefoy che interpreterà Skellen e Danny Woodburn che sarà Zoltan. Il trio affiancherà li veterani Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey e Laurence Fishburne.

The Witcher 3: il cast dice addio a Henry Cavill sul red carpet della première

Cosa ci attende nella quarta stagione di The Witcher?

Dopo gli scioccanti eventi che hanno concluso la terza stagione di The Witcher alterando l'equilibrio del Continente, i nuovi episodi vedranno Geralt, Yennefer e Ciri impegnati ad attraversare il Continente devastato dalla guerra e ad affrontare i loro demoni separati gli uni dagli altri. Se riusciranno a porsi alla guida dei gruppi di derelitti in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e riunirsi.

The Witcher 3: una scena della serie

Il produttore esecutivo di The Witcher, Tomek Bagiński, ha parlato l'anno scorso della popolarità di Geralt dicendosi convinto che il personaggio abbia raggiunto un punto in cui può essere riformulato in modo simile a personaggi del calibro di Batman e James Bond:

"Henry Cavill è stato un Geralt fantastico, ma nella storia della cultura pop abbiamo molti attori che interpretano lo stesso personaggio, e il personaggio stesso cambia. Sono molto contento che la serie sia stata creata e sia divenuta così popolare. The Witcher ha già raggiunto il livello di Batman, Superman e James Bond. Forse speravamo di vederlo in una nuova versione solo tra qualche anno, ma è successo ora. E non è una novità per gli eroi iconici della cultura pop."

La quarta stagione di The Witcher approderà su Netflix prossimamente.