The Witcher: una fanart immagina Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt e le opinioni dei fan si dividono

Un artista ha provato a immaginare Liam Hemsworth, protagonista della stagione 4 di The Witcher, nel ruolo di Geralt di Rivia, ma i fan non sono ancora convinti della scelta.

Liam Hemsworth è stato scelto dai produttori di The Witcher per sostituire Henry Cavill a partire dalla stagione 4 di The Witcher e l'annuncio ha diviso gli spettatori, situazione che continua ancora a distanze di mesi, come dimostrano i commenti a una fanart realizzata da 83PixelStudios.

Sfruttando un'immagine promozionale di Geralt di Rivia, l'artista ha provato infatti a immaginare come sarà il look dell'attore australiano nel progetto targato Netflix.

Il volto di Henry Cavill, in un poster della serie The Witcher, è stato sostituito con quello di Liam Hemsworth, ritratto con la barba e con i capelli lunghi.

I commenti al post, che continuano anche a distanza di 9 settimane dalla pubblicazione, riassumono bene il modo in cui il fandom si è diviso dopo l'annuncio del recasting compiuto da Netflix.

Alcuni commenti ammettono: "Liam Hemsworth sembra grandioso, ma Henry Cavill semplicemente era Geralt. Qualcuno che conosce così bene il materiale e ha reso l'adattamento televisivo grandioso".

L'utente Lady Experiment sostiene invece che Henry Cavill si sia allontanato dalla serie solo perché gli sceneggiatori non sono stati fedeli nei confronti del materiale originale, mentre altri hanno un'opinione ancora più estrema dichiarando che la serie dovrebbe essere cancellata perché "nessuno vuole questa cosa", o che nessun attore potrebbe essere all'altezza dell'attore britannico.

Tra i fan della serie c'è però più di una persona che ha condiviso un po' di positività nei confronti della situazione. Alexis_0143 ha scritto ad esempio: "Per tutti gli attori coinvolti nella stagione in cui Liam sarà il protagonista, spero che vada bene e che lo show abbia dei buoni risultati, superando le aspettative di tutti. Odierei che la serie venisse cancellata quando ci sono così tanti attori grandiosi coinvolti... Incrociamo le dita".

L'utente studiozdee.tsm ha ribadito: "Perché così tanto odio? Ha l'aspetto giusto... Perché non dargli una possibilità? Non possiamo fare nulla per Cavill".

Tra le persone che hanno commentato c'è poi chi ha provato a ipotizzare che i produttori vogliano rivolgersi a un target più giovane o chi alimenta le teorie che l'addio di Henry al ruolo sia legato a dei motivi non ancora svelati pubblicamente.

Hemsworth, come confermato anche dai produttori, era comunque in corsa per il ruolo di Geralt prima che venisse scelto Cavill, arrivando a essere considerato come possibile protagonista fino alle ultime fasi del casting. La sua interpretazione, e il fatto che sia un grande fan del materiale originale, sembrano abbiano quindi potato a un risultato particolarmente convincente, al punto da essere considerato perfetto per sostituire Henry nella quarta stagione. Non resta quindi che attendere per scoprire se la sua versione di Geralt riuscirà a conquistare anche i fan.