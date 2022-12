The Witcher: Henry Cavill è stato licenziato? Trapelati rumor inquietanti sul suo comportamento

Sono recentemente emerse nuove voci riguardo all'abbandono di The Witcher da parte di Henry Cavill; l'attore avrà davvero lasciato la serie Netflix per ragioni personali o c'è altro?

L'abbandono di The Witcher da parte di Henry Cavill ha senza dubbio scosso i fan storici della serie Netflix. In molti hanno pensato che questo cambiamento fosse dovuto al ritorno dell'attore nei panni di Superman. Nuove voci, però, suggeriscono di "un licenziamento" dovuto ad alcuni suoi atteggiamenti sul set.

A riportare questi nuovi dettagli è stato l'account di gossip Deuxmoi - molto conosciuto nel settore e abbastanza attendibile - rivelando che l'uscita di Cavill da The Witcher è stata più un licenziamento che non un abbandono. A quanto sembra l'attore è stato allontanato dalla serie di Netflix per via di alcuni "atteggiamenti tossici da gamer-bro".

Il sito descrive il suo rapporto con gli altri attori sul set, specialmente con le donne, sempre più difficile, e pur non essendoci state lamentele da parte delle colleghe donne, sembra che il suo linguaggio, in alcuni frangenti, fosse risultato "tossico e irrispettoso". Inoltre pare che Henry Cavill abbia cominciato anche a scavalcare la showrunner di The Witcher Lauren Hissrich per "ottenere modifiche all'ultimo minuto su tutta la linea a sua insaputa".

"Alla fine i vertici di Netflix erano stanchi che costasse loro denaro con ritardi [e] indagini sulle risorse umane", ha detto Deuxmoi, "E alla showrunner è stato chiesto di costruire una sua potenziale uscita. Netflix lo ha contattato personalmente e gli è stato dato un ultimo avvertimento, poi violato con un'e-mail che ha inviato all'intero staff di sceneggiatori, subito dopo quell'incontro".

Ovviamente nessuna di queste informazioni sul The Witcher è stata confermata ufficialmente. V'invitiamo, quindi, a prendere tutto con le dovute pinze.